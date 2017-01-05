Наприкінці січня оголосять додатковий набір у підрозділи Нацполіції

За словами К.Бушуєва, найближчим часом буде збільшено штат поліції. Відтак, в кінці січня починається процес відбору слідчих, оперативних співробітників та дільничних офіцерів поліції. Також додатково будуть відкриті конкурси для набору в патрульну поліцію.

“Участь у конкурсах зможуть взяти усі громадяни України, які відповідають визначеним вимогам”, — зазначив Костянтин Бушуєв, додавши, що набір на посади до поліції буде проведено абсолютно прозоро.

Крім того, заступник Голови Нацполіції розповів, що останнім часом активно розвиваються декілька напрямів реформи поліції. Зокрема, реалізація принципу “community policing” та побудова нового підходу до охорони громадського порядку. Їх основним принципом є залучення до роботи на вулицях якомога більшої кількості працівників поліції та виведення їх на вулиці у невеликих містах та селах.

“Кожне повідомлення та звернення громадян буде почуте Національною поліцією і на кожне з них буде відповідна реакція поліції”, — наголосив К.Бушуєв.