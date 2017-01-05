В конце января объявят дополнительный набор в подразделения Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В конце января будет объявлен дополнительный набор в подразделения Национальной полиции. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины, рассказывая о предстоящих нововведениях в работе Национальной полиции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
По словам К.Бушуева, в ближайшее время будет увеличен штат полиции. Поэтому в конце января начинается процесс отбора следователей, оперативных сотрудников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию.
"Участие в конкурсах смогут принять все граждане Украины, которые отвечают определенным требованиям", - отметил Константин Бушуев, добавив, что набор на должности в полиции будет проведено абсолютно прозрачно.
Кроме того, заместитель Председателя Нацполиции рассказал, что в последнее время активно развиваются несколько направлений реформы полиции. В частности, реализация принципа "community policing" и построение нового подхода к охране общественного порядка. Их основным принципом является привлечение к работе на улицах как можно большего количества работников полиции и вывода их на улице в небольших городах и селах.
"Каждое сообщение и обращения граждан будет услышано Национальной полицией и на каждый из них будет соответствующая реакция полиции", - подчеркнул К.Бушуев.