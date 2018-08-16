Напоїти Європу: Україна потрапила в ТОП постачальників слабоалкогольних напоїв в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У минулому році українські пивовари поставили в ЄС 11 млн л пива, що становило 3% від усього обсягу ввезеного в Європу. Про це свідчать дані Євростату, передає УНН.
Серед імпортованого пива країни ЄС віддавали перевагу мексиканському пиву - 211 млн літрів, сербському - 48 млн літрів, американському - 39 млн літрів, білоруському - 23 млн літрів, китайському - 16 млн літрів і українському - 11 млн літрів.
При цьому найбільшим виробником пива в ЄС залишається Німеччина - 8,1 млрд літрів. На другому місці Велика Британія - 5,6 млрд літрів, потім Польща - 4 млрд літрів, Нідерланди - 3,9 млрд літрів, Іспанія - 3,6 млрд літрів і Бельгія - 2,4 млрд літрів.
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Всього, згідно з даними Євростату, в 2017 році в Євросоюзі було вироблено понад 41 млрд літрів пива, що на 2,5 млрд літрів більше, ніж у 2016 році.
Відзначимо, що Україна також успішно нарощує обсяги експорту вітчизняної горілки і вина.
При цьому українська горілка вважається однією з кращих у світі.