Напоить Европу: Украина попала в ТОП поставщиков слабоалкогольных напитков в ЕС

Среди импортируемого пива страны ЕС предпочитали мексиканское пиво — 211 млн литров, сербское — 48 млн литров, американское — 39 млн литров, белорусское — 23 млн литров, китайское — 16 млн литров и украинское — 11 млн литров.

При этом крупнейшим производителем пива в ЕС остается Германия — 8,1 млрд литров. На втором месте Великобритания — 5,6 млрд литров, затем Польша — 4 млрд литров, Нидерланды — 3,9 млрд литров, Испания — 3,6 млрд литров и Бельгия — 2,4 млрд литров .

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Всего, согласно данным Евростата, в 2017 году в Евросоюзе было произведено более 41 млрд литров пива, что на 2,5 млрд литров больше, чем в 2016 году.

Отметим, что Украина также успешно наращивает объемы экспорта отечественной водки и вина.

При этом, украинская водка считается одной из лучших в мире.