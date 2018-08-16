Напоить Европу: Украина попала в ТОП поставщиков слабоалкогольных напитков в ЕС

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 11438 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 32697 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 17575 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 61537 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 139978 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 246554 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 189050 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 253925 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 281658 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222749 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.3м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 43760 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 49168 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 41906 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 37972 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 17207 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 5516 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 315605 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 285505 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 370269 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 524247 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 10870 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 48682 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 253932 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 93183 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 88579 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Напоить Европу: Украина попала в ТОП поставщиков слабоалкогольных напитков в ЕС

Киев • УНН

 • 11083 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В прошлом году украинские пивовары поставили в ЕС 11 млн л пива, что составило 3% от всего объема ввозимого в Европу. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает УНН.

Напоить Европу: Украина попала в ТОП поставщиков слабоалкогольных напитков в ЕС

Среди импортируемого пива страны ЕС предпочитали мексиканское пиво — 211 млн литров, сербское — 48 млн литров, американское — 39 млн литров, белорусское — 23 млн литров, китайское — 16 млн литров и украинское — 11 млн литров.

При этом крупнейшим производителем пива в ЕС остается Германия — 8,1 млрд литров. На втором месте Великобритания — 5,6 млрд литров, затем Польша — 4 млрд литров, Нидерланды — 3,9 млрд литров, Испания — 3,6 млрд литров и Бельгия — 2,4 млрд литров .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Medoff поделился правилами выбора качественной водки

Всего, согласно данным Евростата, в 2017 году в Евросоюзе было произведено более 41 млрд литров пива, что на 2,5 млрд литров больше, чем в 2016 году.

Отметим, что Украина также успешно наращивает объемы экспорта отечественной водки и вина.

При этом, украинская водка считается одной из лучших в мире.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.14
Bitcoin
$76,264.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.08
Золото
$3,040.96
Ethereum
$1,483.72