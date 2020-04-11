"Наполі" зацікавився двома молодими футболістами "Динамо"

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Оборонці ФК "Динамо" Денис Попов і Віталій Миколенко потрапили у сферу інтересів одного з провідних італійських клубів - "Наполі", передає УНН з посиланням на Areanapoli.

Миколенко потрапив до списку скаутів неаполітанського клубу, які працюють в зоні Європи. Зазначено, що українське керівництво готове почати розмови щодо продажу молодого таланту від 15 млн євро.

Також команда стежить за Поповим. 21-річний футболіст привернув увагу грою за збірну України віком до 20 років на чемпіонаті світу-2019. Клуб продовжує збирати потрібно інформацію про талант "біло-синіх".

Відзначимо, що у поточному сезоні Попов провів 15 матчів, у яких забив 2 м'ячі. На рахунку Миколенка 30 матчів, 3 голи і 7 результативних передач.

Додамо також, на час призупинення Серії А "Наполі" з 39 очками займає 6-те місце, поступаючись зоні Ліги чемпіонів ("Аталанті") 9 балами.

Українські Національні Новини

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