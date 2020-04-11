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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 24223 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 34302 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 53393 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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"Наполи" заинтересовался двумя молодыми футболистами "Динамо"

"Наполи" заинтересовался двумя молодыми футболистами "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 13453 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Защитники ФК "Динамо" Денис Попов и Виталий Миколенко попали в сферу интересов одного из ведущих итальянских клубов - "Наполи", передает УНН со ссылкой на Areanapoli.

Миколенко попал в список скаутов неаполитанского клуба, которые работают в зоне Европы. Отмечено, что украинское руководство готово начать разговоры о продаже молодого таланта от 15 млн евро.

Также команда следит за Поповым. 21-летний футболист привлек внимание игрой за сборную Украины до 20 лет на чемпионате мира-2019. Клуб продолжает собирать нужно информацию о таланте "бело-синих".

Отметим, что в текущем сезоне Попов провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча. На счету Миколенко 30 матчей, 3 гола и 7 результативных передач.

Добавим также, на время приостановки Серии А "Наполи" с 39 очками занимает 6-е место, уступая зоне Лиги чемпионов ("Аталанте") 9 баллами.

Украинские Национальные Новости

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