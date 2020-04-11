"Наполи" заинтересовался двумя молодыми футболистами "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Защитники ФК "Динамо" Денис Попов и Виталий Миколенко попали в сферу интересов одного из ведущих итальянских клубов - "Наполи", передает УНН со ссылкой на Areanapoli.
Миколенко попал в список скаутов неаполитанского клуба, которые работают в зоне Европы. Отмечено, что украинское руководство готово начать разговоры о продаже молодого таланта от 15 млн евро.
Также команда следит за Поповым. 21-летний футболист привлек внимание игрой за сборную Украины до 20 лет на чемпионате мира-2019. Клуб продолжает собирать нужно информацию о таланте "бело-синих".
Отметим, что в текущем сезоне Попов провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча. На счету Миколенко 30 матчей, 3 гола и 7 результативных передач.
Добавим также, на время приостановки Серии А "Наполи" с 39 очками занимает 6-е место, уступая зоне Лиги чемпионов ("Аталанте") 9 баллами.