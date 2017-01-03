"Наполі" підписав найкращого італійського бомбардира минулого сезону Серії А

Новачок "Наполі", трансферна вартість якого рівняється 13 млн. євро, виступатиме у клубі під 32 номером.

У січні 2015-го 28-річний футболіст перебрався в "Дженоа". На новому місці він забив шість голів у десяти матчах. У сезоні 2015/16 Л.Паволетті відзначився 14 разів у 25 зустрічах, а в поточній кампанії забив тричі в дев'яти матчах.

Примітно, що уродженець Ліворно розкрився пізніше, ніж більшість однолітків. У 20 років він виступав тільки за аматорський клуб "Армандо Піккі". У серії А Л.Паволетті дебютував 14 вересня 2014 року, коли його "Сассуоло" був розгромлений в гостях "Інтером" - 0:7.

Варто відзначити, що перший гол в найсильнішому італійському дивізіоні гравець забив трьома місяцями пізніше, в переможному матчі з "Палермо" - 2:1. На той момент Л.Паволетті було вже 26.

Нагадаємо, чинний чемпіон італійської Серії А "Ювентус" оголосив про перехід до свого стану півзахисника "Дженоа" і збірної Венесуели Томаса Рінкона.