"Наполі" підписав найкращого італійського бомбардира минулого сезону Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Віце-чемпіон Італії "Наполі" придбав нападника "Дженоа" Леонардо Паволетті, повідомляє УНН з посиланням на сайт неаполітанців.
Новачок "Наполі", трансферна вартість якого рівняється 13 млн. євро, виступатиме у клубі під 32 номером.
У січні 2015-го 28-річний футболіст перебрався в "Дженоа". На новому місці він забив шість голів у десяти матчах. У сезоні 2015/16 Л.Паволетті відзначився 14 разів у 25 зустрічах, а в поточній кампанії забив тричі в дев'яти матчах.
Примітно, що уродженець Ліворно розкрився пізніше, ніж більшість однолітків. У 20 років він виступав тільки за аматорський клуб "Армандо Піккі". У серії А Л.Паволетті дебютував 14 вересня 2014 року, коли його "Сассуоло" був розгромлений в гостях "Інтером" - 0:7.
Варто відзначити, що перший гол в найсильнішому італійському дивізіоні гравець забив трьома місяцями пізніше, в переможному матчі з "Палермо" - 2:1. На той момент Л.Паволетті було вже 26.
Нагадаємо, чинний чемпіон італійської Серії А "Ювентус" оголосив про перехід до свого стану півзахисника "Дженоа" і збірної Венесуели Томаса Рінкона.