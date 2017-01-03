"Наполи" подписал лучшего итальянского бомбардира прошлого сезона Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Вице-чемпион Италии "Наполи" приобрел нападающего "Дженоа" Леонардо Паволетти, сообщает УНН со ссылкой на сайт неаполитанцев.
Новичок "Наполи", трансферная стоимость которого равняется 13 млн евро, будет выступать в клубе под 32 номером.
В январе 2015 года 28-летний футболист перебрался в "Дженоа". На новом месте он забил шесть голов в десяти матчах. В сезоне 2015/16 Л.Паволетти отличился 14 раз в 25 встречах, а в текущей кампании забил трижды в девяти матчах.
Примечательно, что уроженец Ливорно раскрылся позже, чем большинство сверстников. В 20 лет он выступал только за любительский клуб "Армандо Пикки". В серии А Л.Паволетти дебютировал 14 сентября 2014 г., когда его "Сассуоло" был разгромлен в гостях "Интером" - 0:7.
Стоит отметить, что первый гол в сильнейшем итальянском дивизионе игрок забил тремя месяцами позже, в победном матче с "Палермо" - 2:1. На тот момент Л.Паволетти было уже 26.
Напомним, действующий чемпион итальянской Серии А "Ювентус" объявил о переходе в свой стан полузащитника "Дженоа" и сборной Венесуэлы Томаса Ринкона.