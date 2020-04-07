Наполеон везе тобі їжу, а Орфей зберігає дистанцію: класичні образи мистецтва розповідають, як протистояти COVID-19

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Правила карантину прості, але дотримуватись їх — це теж мистецтво, вважають в креативному агентстві LOOMA, де виникла ідея інформаційної кампанії “Мистецтво карантину” (Art of Quarantine) за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.