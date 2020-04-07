Наполеон везе тобі їжу, а Орфей зберігає дистанцію: класичні образи мистецтва розповідають, як протистояти COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Правила карантину прості, але дотримуватись їх — це теж мистецтво, вважають в креативному агентстві LOOMA, де виникла ідея інформаційної кампанії “Мистецтво карантину” (Art of Quarantine) за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу міністерства.

“Тут класичні образи зі світу мистецтва постають в новому вигляді, розказують, як можна протистояти розповсюдженню COVID-19 та залишатися в безпеці”, — розповідають про мету проекту.

Так, на зображеннях можна побачити переосмислення картин таких митців, як Рене Магрітт, Жак-Луї Давід, Леонардо да Вінчі та Мікеланджело.

Знайомі персонажі закликають мити руки, носити маску, самоізолюватись та розраховуватись безготівково.

Як повідомляв УНН, всесвітньо відомі люди намагаються дотримуватись правил безпеки через коронавірус.

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