Наполеон везет тебе еду, а Орфей сохраняет дистанцию: классические образы искусства рассказывают, как противостоять COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правила карантина просты, но соблюдать их - это тоже искусство, считают в креативном агентстве LOOMA, где возникла идея информационной кампании "Искусство карантина" (Art of Quarantine) при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Здесь классические образы из мира искусства предстают в новом виде, рассказывают, как можно противостоять распространению COVID-19 и оставаться в безопасности", - рассказывают о цели проекта.
Так, на изображениях можно увидеть переосмысление картин таких художников, как Рене Магритт, Жак-Луи Давид, Леонардо да Винчи и Микеланджело.
Знакомые персонажи призывают мыть руки, носить маску, самоизолироваться и рассчитываться по безналу.
Как сообщал УНН, всемирно известные люди пытаются придерживаться правил безопасности из-за коронавируса.