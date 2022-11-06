Напередодні зими слід максимально пришвидшити всі виплати ВПО - Верещук

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Зазначається, що 147 400 внутрішньо переміщених осіб на Київщині вчасно отримують соціальні виплати. Водночас до Мінреінтеграції надходять численні звернення від громадян, яким вони затримуються.

"Напередодні зими маємо максимально пришвидшити всі виплати ВПО. Соціальний захист – це наше обличчя. Потрібно подбати про переселенців. Гроші є. Тому жодні технічні причини не можуть бути перешкодою при призначенні та виплаті грошової допомоги", – наголосила посадовиця.

Також підкреслюється, що нещодавнє впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери дозволяє централізувати призначення виплат для ВПО. Завдяки цьому у системі справи мають передаватися автоматизовано. За результатами наради Мінсоцполітики доручено узагальнити всі проблемні питання та провести відповідні тренінги серед працівників органів соціального захисту населення.

Нагадаємо

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала українців, які зараз перебувають за кордоном, не повертатися додому до весни, оскільки через російські атаки зима буде важкою.