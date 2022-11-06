В преддверии зимы следует максимально ускорить все выплаты ВПЛ - Верещук

Детали

Отмечается, что 147 400 внутренне перемещенных лиц в Киевской области вовремя получают социальные выплаты. В то же время, в Минреинтеграцию поступают многочисленные обращения от граждан, которым они задерживаются.

"Накануне зимы должны максимально ускорить все выплаты ВПЛ. Социальная защита – это наше лицо. Нужно позаботиться о переселенцах. Деньги есть. Поэтому никакие технические причины не могут быть препятствием при назначении и выплате денежной помощи", – отметила чиновник.

Также подчеркивается, что недавнее внедрение Единой информационной системы социальной сферы позволяет централизовать назначение выплат для ВПЛ. Благодаря этому в системе дела должны передаваться автоматизированно. По результатам совещания Минсоцполитики поручено обобщить все проблемные вопросы и провести тренинги среди работников органов социальной защиты населения.

Напомним

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев, которые сейчас находятся за границей, не возвращаться домой до весны, поскольку из-за российских атак зима будет тяжелой.