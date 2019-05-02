Напередодні у Києві сталося ДТП за участю патрульного автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві біля Палацу “Україна” відбулося ДТП за участю двох автомобілів. Toyota RAV4 на перехресті не розминулася з поліцейським Mitsubishi Outlander XL. В результаті події постраждав правоохоронець, інформує УНН з посиланням на користувачів соцмереж та очевидців події.
За словами очевидців, Toyota проїжджала перехрестя, рухаючись з вулиці Володимиро-Либідської на вулицю Коновальця, тим самим перетинаючи вулицю Велику Васильківську. Поліцейський автомобіль рухався на великій швидкості по Великій Васильківській з синіми проблисковими маячками прямо в бік площі Льва Толстого. Як тільки правоохоронець за кермом Mitsubishi побачив, що спалахує червоний сигнал світлофора, він в останній момент включив звукову сирену, але швидкість залишалася колишньою. Дівчина за кермом Toyota не встигла зреагувати і протаранила бік Outlander XL, який вилетів на тротуар. Пішоходів в той момент на шляху автомобіля не було.
В результаті удару постраждав водій поліцейської машини. Його госпіталізували з травмами шиї. В результаті ДТП, дорожній рух утруднено не було.
Як інформував УНН, цієї ночі у столиці “мінували” залізничний вокзал.