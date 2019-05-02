Накануне в Киеве произошло ДТП с участием патрульного автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киеве возле Дворца “Украина” произошло ДТП с участием двух автомобилей. Toyota RAV4 на перекрестке не разминулась с полицейским Mitsubishi Outlander XL. В результате происшествия пострадал правоохранитель, информирует УНН со ссылкой на пользователей соцсетей и очевидцев происшествия.
По словам очевидцев, Toyota проезжала перекресток, двигаясь с улицы Владимиро-Лыбедской на улицу Коновальца, тем самым пересекая улицу Большую Васильковскую. Полицейский автомобиль двигался на большой скорости по Большой Васильковской с синими проблесковыми маячками прямо в сторону площади Льва Толстого. Как только правоохранитель за рулем Mitsubishi увидел, что загорается красный сигнал светофора, он в последний момент включил звуковую сирену, но скорость оставалась прежней. Девушка за рулем Toyota не успела среагировать и протаранила бок Outlander XL, который вылетел на тротуар. Пешеходов в тот момент на пути автомобиля не было.
В результате удара пострадал водитель полицейской машины. Его госпитализировали с травмами шеи. В результате ДТП, дорожное движение затруднено не было.
Как информировал УНН, этой ночью в столице “минировали” железнодорожный вокзал.