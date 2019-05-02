Накануне в Киеве произошло ДТП с участием патрульного автомобиля

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105367 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109562 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112282 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113262 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141061 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114936 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139950 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144942 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130340 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130370 просмотра

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Накануне в Киеве произошло ДТП с участием патрульного автомобиля

Накануне в Киеве произошло ДТП с участием патрульного автомобиля

Киев  •  УНН

 • 9445 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киеве возле Дворца “Украина” произошло ДТП с участием двух автомобилей. Toyota RAV4 на перекрестке не разминулась с полицейским Mitsubishi Outlander XL. В результате происшествия пострадал правоохранитель, информирует УНН со ссылкой на пользователей соцсетей и очевидцев происшествия.

По словам очевидцев, Toyota проезжала перекресток, двигаясь с улицы Владимиро-Лыбедской на улицу Коновальца, тем самым пересекая улицу Большую Васильковскую. Полицейский автомобиль двигался на большой скорости по Большой Васильковской с синими проблесковыми маячками прямо в сторону площади Льва Толстого. Как только правоохранитель за рулем Mitsubishi увидел, что загорается красный сигнал светофора, он в последний момент включил звуковую сирену, но скорость оставалась прежней. Девушка за рулем Toyota не успела среагировать и протаранила бок Outlander XL, который вылетел на тротуар. Пешеходов в тот момент на пути автомобиля не было.

В результате удара пострадал водитель полицейской машины. Его госпитализировали с травмами шеи. В результате ДТП, дорожное движение затруднено не было.

Как информировал УНН, этой ночью в столице “минировали” железнодорожный вокзал.

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