Напередодні Різдва великовантажному транспорту обмежать в'їзд до Одеси

Для боротьби з прогнозованою стихією, що очікується 6 січня, всі комунальні служби міста приведені в підвищену готовність.

У разі сильного снігопаду очищення вулиць забезпечать 82 одиниці спецтехніки КП “Міські дороги” і ще 38 резервних одиниць від інших підприємств. Спецтехніку будуть супроводжувати машини патрульної поліції.

Водіїв автотранспорту в цей день просять без зайвої необхідності не виїжджати на вулиці міста, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині. В іншому випадку це завадить комунальникам якісно прибирати сніг.

У цей день в Суворовському і Приморському районах, а саме: на вулиці Жоліо-Кюрі і в Преображенському парку з боку вулиці Мечникова, буде розгорнуто пункти обігріву. У них передбачено харчування: бутерброди, чай і гарячі обіди. Безхатченки можуть звернутися до КП “Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання” на вулиці Ціолковського, 1 , де їм запропонують тимчасове проживання. А в їдальні на Малій Арнаутській, 119 можна погрітися та щодня отримати гарячий обід.

Крім того, департамент муніципальної безпеки нагадує керівникам підприємств про необхідність проводити прибирання прилеглої території від снігу. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах для подальшого вивезення, за винятком території місць зупинок маршрутних транспортних засобів.

Нагадаємо, сьогодні на заході України температура повітря вночі не зміниться, а вдень похолодає поступово до −8...-12 С°. На решті території протягом дня очікується від −3 С° до +3 С°.