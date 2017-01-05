Накануне Рождества большегрузному транспорту ограничат въезд в Одессу
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 5 января. УНН. В связи с ухудшением погодных условий 6 января в Одессе будет ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта. Об этом во время брифинга сообщил вице-мэр Анатолий Орловский, передает корреспондент УНН.
Для борьбы с прогнозируемой стихией, которая ожидается 6 января, все коммунальные службы города приведены в повышенную готовность.
В случае сильного снегопада очистку улиц обеспечат 82 единицы спецтехники КП "Городские дороги" и еще 38 резервных единиц от других компаний. Спецтехнику будут сопровождать машины патрульной полиции.
Водителей автотранспорта в этот день просят без лишней необходимости не выезжать на улицы города, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части. В противном случае это помешает коммунальщикам качественно убирать снег.
В этот день в Суворовском и Приморском районах, а именно: на улице Жолио-Кюри и в Преображенском парке со стороны улицы Мечникова, будут развернуты пункты обогрева. В них предусмотрено питание: бутерброды, чай и горячие обеды. Бездомные могут обратиться в КП "Одесский городской центр социальной реабилитации и адаптации лиц без определенного места жительства" на улице Циолковского, 1, где им предложат временное проживание. А в столовой на Малой Арнаутской, 119 можно погреться и ежедневно получить горячий обед.
Кроме того, департамент муниципальной безопасности напоминает руководителям предприятий о необходимости проводить уборку прилегающей территории от снега. Разрешается свежий снег укладывать в валы на улицах и площадях для дальнейшего вывоза, за исключением территории мест остановок маршрутных транспортных средств.
Напомним, сегодня на западе Украины температура воздуха ночью не изменится, а днем похолодает постепенно до -8...- 12 С°. На остальной территории в течение дня ожидается от -3 С° до +3 С°.