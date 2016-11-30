Напередодні новорічних свят в столиці з’явиться оглядове колесо

“Кожна столиця повинна мати своє оглядове колесо, ми починаємо з маленького. В перспективі оглядове колесо має бути як привабливий туристичний сегмент міста Києва. Є пропозиція поставити оглядове колесо 55 метрів на Європейській площі, щоб був проїзд для машин, приблизно так як на Єлісєєвських полях в Парижі. Зараз ми спробуємо поставити в лінію напроти нашої ялинки між двома дзвіницями оглядове колесо, монтаж якого почнеться на днях”, — повідомив І.Добруцький.

Також керівник проекту Folk Ukraine зазначив, що в столиці з’являться гірки висотою 80 метрів висотою і оглядовий майданчик довжиною 120 метрів для того, щоб можна було подивитися ялинку.

“Вперше ми задіяли гірки 80 метрів висотою і 60 метрів дитячі, оглядовий майданчик 120 метрів довжиною, де можна буде ялинку подивитися зверху і традиційно каруселі, які ми завжди ставимо”, — повідомив він.

Нагадаємо, головну ялинку столиці прикрасять 3 км гірлянд і тисяча дизайнерських іграшок.