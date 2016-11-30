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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Накануне новогодних праздников в столице появится смотровое колесо

Киев • УНН

 • 9228 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Накануне новогодних и рождественских праздников в Киеве на Европейской площади появится колесо, установка которого начнется в ближайшие дни. Об этом во время пресс-конференции сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает корреспондент УНН.

Накануне новогодних праздников в столице появится смотровое колесо

"Каждая столица должна иметь свое колесо, мы начинаем с малого. В перспективе колесо должно быть как привлекательный туристический сегмент Киева. Есть предложение поставить колесо 55 метров на Европейской площади, чтобы был проезд для машин, примерно так как на Елисеевских полях в Париже. Сейчас мы попробуем поставить в линию напротив нашей елки между двумя колокольнями колесо, монтаж которого начнется на днях", - сообщил И.Добруцкий.

Также руководитель проекта Folk Ukraine отметил, что в столице появятся горки высотой 80 метров высотой и смотровая площадка длиной 120 метров для того, чтобы можно было посмотреть елку.

"Впервые мы задействовали горки 80 метров высотой и 60 метров детские, смотровая площадка 120 метров длиной, где можно будет елку посмотреть сверху и традиционно карусели, которые мы всегда ставим", - сообщил он.

Напомним, главную елку столицы украсят 3 км гирлянд и тысячей дизайнерских игрушек.

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