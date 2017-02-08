Нападникові на патрульного загрожує до п’яти років в’язниці на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Чоловіку, який наніс тілесні ушкодження патрульному поліцейському в приміщенні Вознесенівського відділення поліції на Запоріжжі, загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Запорізької області.
За інформацією прес-служби, в ніч на 2 лютого патрульним поліцейським надійшла інформація про те, що у одному з дворів у Вознесенівського району чоловік порушує громадський порядок.
Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили у дворі громадянина у стані алкогольного сп’яніння, котрий від будь-яких пояснень відмовлявся і поводив себе агресивно.
“Чоловіка запросили до Вознесенівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Під час перебування у приміщенні відділення поліції громадянин наніс удар по голові одному з патрульних. Правоохоронець звернувся до лікарні за медичною допомогою й був госпіталізований”, — повідомили правоохоронці.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) КК україни.
Останньому оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Слідство у справі триває.
Як повідомляв УНН, суд зарештував молодого чоловіка за напади на кредитні установи в Києві.