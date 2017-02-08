Мужчине напавшему на патрульного грозит до пяти лет тюрьмы в Запорожской области

По информации пресс-службы, в ночь на 2 февраля патрульным полицейским поступила информация о том, что в одном из дворов в Вознесеновского районе мужчина нарушает общественный порядок.

Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили во дворе гражданина в состоянии алкогольного опьянения, который от любых объяснений отказывался и вел себя агрессивно.

"Мужчину пригласили в Вознесеновское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Во время пребывания в здании отделения полиции гражданин нанес удар по голове одному из патрульных. Правоохранитель обратился в больницу за медицинской помощью и был госпитализирован", - сообщили правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины.

Последнему объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие по делу продолжается.

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