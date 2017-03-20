Нападника "Сталі" визнано кращим футболістом 22-го туру УПЛ

"УПЛ спільно з фахівцями, які входять до експертної ради, визначили найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в іграх 22-го туру Ліги Парі-Матч. За підсумком голосування перемогу здобув нападник «Сталі» Кваме Карікарі, який у матчі з «Олександрією» відзначився хет-триком", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за нього віддали голоси всі респонденти.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк, Ігор Шуховцев.

Нагадаємо, хет-трик К.Карікарі приніс "Сталі" перемогу над "Олександрією".