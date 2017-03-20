Нападающий "Стали" признан лучшим футболистом 22-го тура УПЛ

"УПЛ совместно со специалистами, которые входят в экспертный совет, определили яркого футболиста из всех, принявших участие в играх 22-го тура Лиги Пари-Матч. По итогам голосования победу одержал нападающий «Стали» Кваме Карикари, который в матче с «Александрией» отметился хет-триком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за него отдали голоса все респонденты.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев.

Напомним, хет-трик К.Карикари принес "Стали" победу над "Александрией".