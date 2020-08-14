Нападника "Інгульця" названо кращим футболістом сезону Першої ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Спеціальне опитування клубів ПФЛ визначило ім’я найкращого футболіста сезону Першої ліги України, повідомляє УНН з посиланням на сайт ПФЛ.
Грузинський форвард “Інгульця” Ніка Сітчінава отримав визнання від Першої ліги України, ставши її кращим гравцем за підсумками нинішнього сезону.
Кожен клуб отримував анкети, куди міг вносити три прізвища при голосуванні. За перше місце гравцеві зачислялося три очки, за друге — два очки, за третє — одне.
У підсумку 26-річний Сітчінава отримав 19 балів при голосуванні та випередив Дениса Кожанова (“Волинь”) із 12-ма балами та Анатолія Нурієва з ФК “Минай” (11).
Примітно, що нинішнього сезону Сітчінава забив 16 голів у ворота супротивників в 26 проведених матчах.