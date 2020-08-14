Нападающий "Ингула" назван лучшим футболистом сезона Первой лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Специальный опрос клубов ПФЛ определило имя лучшего футболиста сезона Первой лиги Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт ПФЛ.
Грузинский форвард “Ингула” Ника Ситчинава получил признание от Первой лиги Украины, став ее лучшим игроком по итогам нынешнего сезона.
Каждый клуб получал анкеты, куда мог вносить три фамилии при голосовании. За первое место игроку зачислялось три очка, за второе — два очка, за третье — одно.
В итоге 26-летний Ситчинава получил 19 баллов при голосовании и опередил Дениса Кожанова (“Волынь”) с 12-ю баллами и Анатолия Нуриева с ФК “Минай” (11).
Примечательно, что в нынешнем сезоне Ситчинава забил 16 голов в ворота противников в 26 проведенных матчах.