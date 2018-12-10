Нападник Зозуля забив гол та отримав вилучення у матчі іспанської Сегунди
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Екс-форвард "Дніпра" та "Бетіса" Роман Зозуля став одним із головних дійових осіб поєдинку 17 туру іспанської Сегунди, передає УНН з посиланням на ФК "Альбасете".
На 20-й хвилині гри проти "Осасуни" Зозуля зрівняв рахунок в матчі (1:1). А на 86-й хвилині отримав другу жовту картку і залишив поле. Першу він отримав на 76-й хвилині матчу. Переможця у матчі не стало - 2:2.
Примітно, що Зозуля тільки відбув дискваліфікацію за попереднє вилучення. У сезоні українець забив 4 голи.
Додамо, у турнірній таблиці "Альбасете" йде на п'ятому місці і відстає всього на три очки від першого місця, яке займає "Гранада".
Як повідомляв УНН, партнер Зозулі по клубу заявив про упереджене ставлення суддів до українця.