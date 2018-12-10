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Нападающий Зозуля забил гол и получил удаление в матче испанской Сегунды

Киев • УНН

 • 9937 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Экс-форвард "Днепра" и "Бетиса" Роман Зозуля стал одним из главных действующих лиц поединка 17 тура испанской Сегунды, передает УНН со ссылкой на ФК "Альбасете".

Нападающий Зозуля забил гол и получил удаление в матче испанской Сегунды

На 20-й минуте игры против "Осасуны" Кукушка сравнял счет в матче (1:1). А на 86-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле. Первую он получил на 76-й минуте матча. Победителя в матче не стало - 2:2.

Примечательно, что Зозуля только отбыл дисквалификацию предыдущего удаления. В сезоне украинец забил 4 гола.

Добавим, в турнирной таблице "Альбасете" идет на пятом месте и отстает всего на три очка от первого места, которое занимает "Гранада".

Как сообщал УНН, партнер Зозули по клубу заявил о предвзятом отношении судей к Украинской.

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