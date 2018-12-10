Нападающий Зозуля забил гол и получил удаление в матче испанской Сегунды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Экс-форвард "Днепра" и "Бетиса" Роман Зозуля стал одним из главных действующих лиц поединка 17 тура испанской Сегунды, передает УНН со ссылкой на ФК "Альбасете".
На 20-й минуте игры против "Осасуны" Кукушка сравнял счет в матче (1:1). А на 86-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле. Первую он получил на 76-й минуте матча. Победителя в матче не стало - 2:2.
Примечательно, что Зозуля только отбыл дисквалификацию предыдущего удаления. В сезоне украинец забил 4 гола.
Добавим, в турнирной таблице "Альбасете" идет на пятом месте и отстает всего на три очка от первого места, которое занимает "Гранада".
Как сообщал УНН, партнер Зозули по клубу заявил о предвзятом отношении судей к Украинской.