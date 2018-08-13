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Нападник "Славії" назвав оборону сильною стороною "Динамо"

Київ • УНН

 • 8665 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Форвард “Славії” Мілан Шкода розповів про майбутній поєдинок у відповідь Ліги чемпіонів із київським “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.

Нападник "Славії" назвав оборону сильною стороною "Динамо"

“Я вірю в нашу команду, що ми віддамо всі сили і доб’ємося позитивного результату. Серія пенальті? Так, ми розглядаємо цей варіант, але це не проблема і ми готові. Відчуваю себе впевнено, вірю в команду і хотілося б побачити голи і від себе в тому числі. Ми очікуємо, що буде інтенсивна гра в активних атаках з обох сторін і ми впевнені в своїх силах”, — вважає Шкода.

Нападник не став окремо виділяти футболістів команди Хацкевича.

“Гравці „Динамо“? Без імен, але є три людини, до яких ми будемо окремо готуватися. „Динамо“ дуже сильно грає в обороні, і я сподіваюся, що нам вдасться завтра обійти їх оборону”, — сказав гравець.

Додамо, що 14-го серпня на НСК “Олімпійський” о 19:30 клуб Хацкевича у протистоянні з чехами спробує здобути путівку в раунд плей-оф ЛЧ.

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