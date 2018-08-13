Нападающий "Славии" назвал оборону сильной стороной "Динамо"

“Я верю в нашу команду, мы отдадим все силы и добьемся положительного результата. Серия пенальти? Да, мы рассматриваем этот вариант, но это не проблема и мы готовы. Чувствую себя уверенно, верю в команду и хотелось бы увидеть голы и от себя в том числе. Мы ожидаем, что будет интенсивная игра в активных атаках с обеих сторон и мы уверены в своих силах”, — считает Жаль.

Нападающий не стал отдельно выделять футболистов команды Хацкевича.

“Игроки „Динамо“? Без имен, но есть три человека, с которыми мы будем отдельно готовиться. „Динамо“ очень сильно играет в обороне, и я надеюсь, что нам удастся завтра обойти их оборону”, — сказал игрок.

Добавим, что 14 августа на НСК “Олимпийский” в 19:30 клуб Хацкевича в противостоянии с чехами попытается получить путевку в раунд плей-офф ЛЧ.