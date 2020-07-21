Нападник "Шахтаря" став кращим бомбардиром сезону УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. За підсумками проведених матчів 32 туру Української Прем'єр-ліги визначився кращий бомбардир чемпіонату, передає УНН з посиланням на дані сайту УПЛ.
В 27 зіграних матчах форвард “Шахтаря” Жуніор Мораес оформив 20 голів, що дозволило йому посісти провідне місце в рейтингу. На другому щаблі опинився представник “Десни” Олександр Філіппов — 16 голів 3 з яких з пенальті.
Третє місце обійняв гравець “Дніпра-1” Владислав Супряга — 14 голів в 24 матчах. З аналогічною кількістю голів завершив сезон і Віктор Циганков з “Динамо”, але він зіграв 27 баталій — 4-й. П’ятірку замкнув Марлос (13).
Зауважимо, що раніше Мораес двічі забивав по 19 голів. У минулому сезоні цей результат також дозволив йому стати кращим бомбардиром, а в кампанії-2013/14, ще виступаючи в донецькому “Металурзі”, він став другим.