Нападающий "Шахтера" стал лучшим бомбардиром сезона УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. По итогам проведенных матчей 32 тура Украинской Премьер-лиги определился лучший бомбардир чемпионата, передает УНН со ссылкой на данные сайта УПЛ.
В 27 сыгранных матчах форвард “Шахтера” Жуниор Мораес оформил 20 голов, что позволило ему занять ведущее место в рейтинге. На второй ступени оказался представитель “Десны” Александр Филиппов — 16 голов 3 из которых с пенальти.
Третье место занял игрок “Днепра-1” Владислав Супряга — 14 голов в 24 матчах. С аналогичным количеством голов завершил сезон и Виктор Цыганков из “Динамо”, но он сыграл 27 баталий — 4-й. Пятерку замкнул Марлос (13).
Заметим, что ранее Мораес дважды забивал по 19 голов. В прошлом сезоне этот результат также позволил ему стать лучшим бомбардиром, а в сезоне 2013/14, еще выступая в донецком “Металлурге”, он стал вторым.