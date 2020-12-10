Нападник "ПСЖ" побив бомбардирський рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

На 42-й хвилині третій гол команди у ворота “Істанбулу” (5:1) забив форвард Кіліан Мбаппе, який реалізував пенальті. Це 20-й гол француза за час виступів у ЛЧ.

Попередній рекорд наймолодшого автора 20-ти забитих м’ячів належав форварду “Барселони” Ліонелю Мессі. Аргентинець забив 20 голів у віці 22 року і 267 днів.

Варто відзначити, що в поточному сезоні Ліги чемпіонів Мбаппе провів п’ять матчів, забив гол, а також зробив три результативні передачі.