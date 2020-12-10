Нападающий "ПСЖ" побил бомбардирский рекорд Месси в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал автором бомбардирского рекорда в Лиге чемпионов, информирует УНН со ссылкой на "Opta Sports".
На 42-й минуте третий гол команды в ворота “Истанбул” (5:1) забил форвард Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти. Это 20-й гол француза за время выступлений в ЛЧ.
Предыдущий рекорд самого молодого автора 20-ти забитых мячей принадлежал форварду “Барселоны” Лионелю Месси. Аргентинец забил 20 голов в возрасте 22 года и 267 дней.
Стоит отметить, что в текущем сезоне Лиги чемпионов Мбаппе провел пять матчей, забил гол, а также сделал три результативные передачи.