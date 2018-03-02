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Нападник Хобленко відзначився дебютним голом за польський ФК "Лех"

Нападник Хобленко відзначився дебютним голом за польський ФК "Лех"

Київ • УНН

 • 7185 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Екс-форвард одеського “Чорноморця” допоміг польському “Леху” здобути 11-ту перемогу в чемпіонаті Польщі, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

Наш співвітчизник з’явився з заміни на 15 хвилині матчу 25-го туру проти “Шльонска” з Вроцлава. Усі взяття воріт відбулися в заключну 10-хвилинку. Саме Хобленко відкрив рахунок у грі. На 80 хвилині відгукнувся на верхову передачу зі штрафного від Радута і головою переправив м’яч у сітку воріт.

Через кілька хвилин Робак встановив паритет у протистоянні, але за хвилину до кінця основного часу “Лех” забив ще раз — 2:1.
Варто відзначити, що інший українець Володимир Костевич, який також грає за “Лех”, провів на полі 85 хвилин і заробив жовту картку.

Зауважимо, що для Хобленка цей поєдинок став 4-м у складі “Леха” в Екстраклясі і перший гол на офіційному рівні.

Крім того додамо, “Лех” з 43 очками посідає 3-й рядок в чемпіонаті.

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