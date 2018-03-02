Нападающий Хобленко отличился дебютным голом за польский ФК "Лех"

Наш соотечественник появился по замене на 15 минуте матча 25-го тура против “Шлёнска” из Вроцлава. Все взятия ворот состоялись в заключительную 10-минутку. Именно Хобленко открыл счет в игре. На 80 минуте откликнулся на верховую передачу со штрафного от Радута и головой переправил мяч в сетку ворот.

Через несколько минут Робак установил паритет в противостоянии, но за минуту до конца основного времени “Лех” забил еще раз — 2: 1.

Стоит отметить, что другой украинец Владимир Костевич, который также играет за “Лех”, провел на поле 85 минут и заработал желтую карточку.

Заметим, что для Хобленко этот поединок стал 4-м в составе “Леха” в Екстраклясы и первый гол на официальном уровне.

Кроме того добавим, “Лех” с 43 очками занимает 3-ю строчку в чемпионате.