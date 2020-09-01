Нападник Ібрагімович заключив нову угоду з "Міланом"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Зірковий футболіст "Мілану" Златан Ібрагімович вирішив залишитися в клубі та підписав з ним контракт, передає УНН з посиланням на сайт "россонері".
“Россонері” домовилися зі шведом про новий контракт. 38-річний швед підписав угоду, яка буде чинна до кінця сезону-2020/21. Швед виступатиме під 11-м номером.
Ібрагімович перейшов в італійський клуб в січні 2020 року на правах вільного агента. Минулим його клубом став американський ФК “Лос-Анджелес Гелаксі”.
У попередньому сезоні швед провів 18 матчів і забив 10 м’ячів.
Додамо також, в активі Ібрагімовича виграно за кар’єру 31 клубний титул.