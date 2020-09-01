Нападающий Ибрагимович заключил новое соглашение с "Миланом"

"Россонери" договорились со шведом о новом контракте. 38-летний швед подписал соглашение, будет действовать до конца сезона-2020/21. Швед будет выступать под 11-м номером.

Ибрагимович перешел в итальянский клуб в январе 2020 года на правах свободного агента. Прошлым его клубом стал американский ФК "Лос-Анджелес Гэлакси".

В прошлом сезоне швед провел 18 матчей и забил 10 мячей.

Добавим также, в активе Ибрагимовича выиграно за карьеру 31 клубный титул.