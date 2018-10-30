Нападник "Десни" тріумфував у номінації найкращий футболіст туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга продовжила роздавати нагороди на цей раз визначила ім’я найкращого футболіста за підсумками 13 туру чемпіонату України, інформує УНН із посиланням на сайт Прем’єр-ліги.
За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Десни” Денис Безбородько, який у матчі з “Маріуполем” зробив дубль. Він набрав сім голосів зі сумарних дев’яти.
“Нечасто отримую визнання, тому ціную кожне. Такі моменти дають наснагу до подальшого прогресу”, — заявив володар нагороди.
Відзначимо, що до складу експертної ради потрапили: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Артур Валерко, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Віктор Грачов.