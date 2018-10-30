Нападающий "Десны" триумфировал в номинации лучший футболист тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Украинская Премьер-лига продолжила раздавать награды на этот раз определила имя лучшего футболиста по итогам 13 тура чемпионата Украины, информирует УНН со ссылкой на сайт Премьер-лиги.
По итогам голосования победу одержал нападающий “Десны” Денис Безбородко, который в матче с “Мариуполем” сделал дубль. Он набрал семь голосов из суммарных девяти.
“Нечасто получаю признание, поэтому ценю каждое. Такие моменты дают вдохновение к дальнейшему прогрессу”, — заявил обладатель награды.
Отметим, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Артур Валерко, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Виктор Грачев.