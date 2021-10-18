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Напад з ножем і травматом на поліцейського у Миколаєві: затриманому вручили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Миколаєві правоохоронці вручили підозру чоловікові у замаху на вбивство поліцейського - під час раптово виниклого конфлікту незнайомець вистрелив у правоохоронця та завдав кілька ударів ножем. Про це УНН повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Деталі

Під час перевірки з'ясувалося, що близько 22:00 молодший інспектор УПО, який перебував поза службою, та його знайомий йшли до одного з магазинів Миколаєва. На перетині вулиць вони зіткнулися з двома невідомими особами, з якими зав’язався словесний конфлікт, що переріс у бійку.

"Під час інциденту один з чоловіків дістав пістолет та вистрелив у поліцейського, а потім завдав йому ще кілька ножових ударів по тулубу", - повідомили у поліції.

Що з пораненим поліцейським

Пораненого правоохоронця було госпіталізовано до хірургічного відділення з діагнозом: ножове поранення спини, проникаюче ножове поранення живота з пошкодженням селезінки та вогнепальне поранення живота від застосування травматичної зброї.

"Поліцейського прооперовано, його стан наразі тяжкий", - розповіли у відомстві.

Після нападу правоохоронці опрацювали відео з камер спостереження та опитали свідків події.

Підозрюваний в ІТТ

Зловмисника, який наніс тілесні ушкодження поліцейському, затримано за місцем мешкання. Нападником виявився 40-річний місцевий житель, раніше судимий за вбивство, розбій та грабіж. Під час обшуку правоохоронці знайшли знаряддя злочину.

"Затриманому в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) (Кримінального кодексу України - ред.)", - вказали у поліції.

Чоловіка поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 15 років.

Українські Національні Новини

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