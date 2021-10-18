Нападение с ножом и травматом на полицейского в Николаеве: задержанному вручили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Николаеве правоохранители вручили подозрение мужчине в покушении на убийство полицейского - во время внезапно возникшего конфликта незнакомец выстрелил в правоохранителя и нанес несколько ударов ножом. Об этом сообщили УНН в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Детали
Во время проверки выяснилось, что около 22:00 младший инспектор УПО, находившийся не на службе, и его знакомый шли в один из магазинов Николаева. На пересечении улиц они столкнулись с двумя неизвестными лицами, с которыми завязался словесный конфликт, переросший в драку.
"Во время инцидента один из мужчин достал пистолет и выстрелил в полицейского, а затем нанес ему еще несколько ножевых ударов по туловищу", - сообщили в полиции.
Что с раненым полицейским
Раненого правоохранителя госпитализировали в хирургическое отделение с диагнозом: ножевое ранение спины, проникающее ножевое ранение живота с повреждением селезенки и огнестрельное ранение живота от применения травматического оружия.
"Полицейского прооперировали, его состояние пока тяжелое", - рассказали в ведомстве.
После нападения правоохранители проработали видео с камер наблюдения и опросили свидетелей происшествия.
Подозреваемый в ИВС
Злоумышленника, который нанес телесные повреждения полицейскому, задержали по месту жительства. Нападавшим оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за убийство, разбой и грабеж. Во время обыска правоохранители нашли орудие преступления.
"Задержанному в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины следователи полиции объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) (Уголовного кодекса Украины - ред.)", - указали в полиции.
Мужчину поместили в изолятор временного содержания. За совершенное ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.