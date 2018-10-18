Напад в Керчі: посольства США, Канади, Британії та Польщі зробили заяву

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Представники дипломатії зі США, Канади, Великої Британії та Польщі в Україні висловили жаль з приводу трагедії, що сталась напередодні в одному з коледжі в окупованій Керчі, де внаслідок вибуху і стрілянини загинуло понад 20 людей, передає УНН.