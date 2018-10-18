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Напад в Керчі: посольства США, Канади, Британії та Польщі зробили заяву

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Представники дипломатії зі США, Канади, Великої Британії та Польщі в Україні висловили жаль з приводу трагедії, що сталась напередодні в одному з коледжі в окупованій Керчі, де внаслідок вибуху і стрілянини загинуло понад 20 людей, передає УНН.

"Висловлюємо співчуття сім’ям жертв нападу на коледж у Керчі на території Криму, окупованого Росією. Ми бажаємо постраждалим швидкого одужання", - наголосили в Посольстві Республіки Польща у Києві у Twitter.

Трагедію прокоментував і спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

"Страшна атака на школу в Криму. Немає виправдання такому насильству над невинними людьми", - наголосив Волкер.
З ним висловили згоду і у Посольстві США в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опубліковані списки загиблих і постраждалих в Керчі

"Сумую з приводу жахливих подій сьогодні в Керчі у Криму. Мої співчуття всім, кого торкнулося це горе", - написала у своєму Twitter й посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Нагадаємо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. Крім загиблих близько 50 осіб були госпіталізовані, 10 з них перебувають у важкому стані в реанімації.

За останньою інформацією, кількість загиблих в результаті вибуху і стрілянини, що відбулись в коледжі в Керчі, сьогодні зросла до 21 людини.

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