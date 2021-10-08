Напад на журналістів у будівлі “Укрексімбанку”: підозру вручили працівнику охорони банку

Цитата

“За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня 2021 року у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми „Схеми“, третій особі, а саме працівнику охорони банку, повідомлено про підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України — перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень”, — повідомили у прокуратурі.

Деталі

Зазначається також, що правоохоронці повідомили про нову підозру іншій службовій особі банку, яка раніше набула статус підозрюваного у даному провадженні. Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне позбавлення волі (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України).

Додамо

Раніше сьогодні правоохоронці вручили нову підозру голові правління банку Євгену Мецгеру.

Напередодні прокуратура повідомила про вручення підозр двом особам — Мецгеру та голові пресслужби “Укрексімбанку” Володимиру Пікалову.

Контекст

У вівторок видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканалі UA:Перший) у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За словами журналістів, Мецгеру нібито не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він нібито наказав охороні “забрати камери” та “дістати із них касети”. Співробітники банку, за словами журналістів, нібито застосували фізичну силу до оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Оператору та журналісту, за словами представників ЗМІ, фізично перешкоджали залишати приміщення годину, після чого їм повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Реакція правоохоронців

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Хід досудового розслідування взято на контроль Київською міською прокуратурою.

У прокуратурі розповіли і про дані слідства. “За даними слідства, 4 жовтня 2021 року, журналісти програми „Схеми“ здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом одного із банків у приміщенні банківської установи. Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку. Наразі журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих для встановлення всіх обставин події”, — повідомили у відомстві 5 жовтня.

Варто додати, що редакція повідомила, що звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити видалене відео. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що всі відеоматеріали будуть долучені до справи та вивчені.