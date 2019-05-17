Напад на військових у Нігері: десятки загиблих, відповідальність взяла ІД
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Нігері зросла кількість жертв нападу на військових у регіоні Тіллабері. За даними сил безпеки Нігеру на четвер, 16 травня, внаслідок нападу, що стався 14 травня, загинули 28 військових. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Як повідомляється у виданні, у вівторок в регіоні Тіллабері колона нігерійських військових потрапила у засідку терористів. Силовики саме переслідували бойовиків, які ймовірно вчинили напад на в'язницю, що розташована у 50 кілометрах на північ від нігерійської столиці Ніамей. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".
У південнозахідному регіоні Нігеру Тіллабері протягом останніх років регулярно відбуваються сутички між нігерійськими силовиками та бойовиками, які прибувають в Нігер з сусідніх країн Малі та Буркіна-Фасо.
ЄС в рамках місії EUCAP проводить навчання військових Нігеру.
Як повідомляв УНН, у глобальному індексі людського розвитку за 2017 рік, складеному аналітиками Програми розвитку ООН (ПРООН), Нігер займає останнє, 189 місце у цьому рейтингу. Ці дані були опубліковані у вересні 2018 року.
Нагадаємо, щонайменше 58 осіб загинули внаслідок вибуху автоцистерни у столиці Нігеру, місті Ніамей. В ніч на понеділок, 6 травня, вантажівка з цистерною пального перекинулася на залізничному переїзді на автодорозі RN1 неподалік від міжнародного аеропорту імені Амані Діорі, який розташований поряд з нігерійською столицею.