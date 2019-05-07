Вибух автоцистерни у Нігері: 58 загиблих, 37 поранених

КИЇВ. 7 травня. УНН. Щонайменше 58 осіб загинули внаслідок вибуху автоцистерни у столиці Нігеру, місті Ніамей. В ніч на понеділок, 6 травня, вантажівка з цистерною пального перекинулася на залізничному переїзді на автодорозі RN1 неподалік від міжнародного аеропорту імені Амані Діорі, який розташований поряд з нігерійською столицею. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.