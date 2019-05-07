Взрыв автоцистерны в Нигере: 58 погибших, 37 раненых

КИЕВ. 7 мая. УНН. По меньшей мере 58 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в столице Нигера, городе Ниамей. В ночь на понедельник, 6 мая, грузовик с цистерной топлива перекинулся на железнодорожном переезде на автодороге RN1 неподалеку от международного аэропорта имени Амани Диори, который расположен рядом с нигерийской столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.