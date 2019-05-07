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Взрыв автоцистерны в Нигере: 58 погибших, 37 раненых

Взрыв автоцистерны в Нигере: 58 погибших, 37 раненых

Киев  •  УНН

 • 8271 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. По меньшей мере 58 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в столице Нигера, городе Ниамей. В ночь на понедельник, 6 мая, грузовик с цистерной топлива перекинулся на железнодорожном переезде на автодороге RN1 неподалеку от международного аэропорта имени Амани Диори, который расположен рядом с нигерийской столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По свидетельствам очевидцев, в автоцистерны сбежались люди, чтобы наполнить емкости топливом, которое вытекало из нее. Впрочем вскоре раздался мощный взрыв, унесший жизни десятков человек. Взрыв и пожар были столь мощными, что от огня пострадали окружающие дома, информирует агентство AFP.

Ранения в результате взрыва получили по меньшей мере 37 человек, большинство из них с тяжелыми ожогами тела находятся в больнице. Врачи ожидают, что через критическое состояние некоторых из пострадавших, число погибших со временем может увеличиться.

Министр внутренних дел страны Мохамед Базум посетил место взрыва. По его словам, автоцистерна перевернулась при попытке припарковаться, после чего большое количество людей, часть из которых была на мотоциклах, попыталась собрать топливо выливалось из цистерны.

“К сожалению, кто-то из мотоциклистов не выключил двигатель. Вероятно, искра от него и привела к большому взрыву”, — отметил министр.

Президент страны Иссуфу Махамаду во время посещения раненых в больнице назвал взрыв “национальной трагедией”.

Как сообщал УНН, в глобальном индексе человеческого развития за 2017, составленном аналитиками Программы развития ООН (ПРООН), Нигер занимает последнее, 189 место в этом рейтинге. Эти данные были опубликованы в сентябре 2018 года.

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