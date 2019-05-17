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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 66694 просмотра

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7 марта, 15:45 • 83308 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 96019 просмотра

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7 марта, 08:52 • 123401 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111747 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137864 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144660 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130146 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

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Нападение на военных в Нигере: десятки погибших, ответственность взяло ИГ

Нападение на военных в Нигере: десятки погибших, ответственность взяло ИГ

Киев  •  УНН

 • 7786 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В Нигере возросло число жертв нападения на военных в регионе Тиллабери. По данным сил безопасности Нигера на четверг, 16 мая, в результате нападения, произошедшего 14 мая, погибли 28 военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Как сообщается в издании, во вторник в регионе Тиллабери колонна нигерийских военных попала в засаду террористов. Силовики как раз преследовали боевиков, предположительно совершили нападение на тюрьму, расположенную в 50 километрах к северу от нигерийской столицы Ниамей. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В юго-западной регионе Нигера Тиллабери в последние годы регулярно происходят столкновения между нигерийскими силовиками и боевиками, которые прибывают в Нигер из соседних стран Мали и Буркина-Фасо.

ЕС в рамках миссии EUCAP проводит обучение военных Нигера.

Как сообщал УНН, в глобальном индексе человеческого развития за 2017, составленном аналитиками Программы развития ООН (ПРООН), Нигер занимает последнее, 189 место в этом рейтинге. Эти данные были опубликованы в сентябре 2018 года.

Напомним, по меньшей мере 58 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в столице Нигера, городе Ниамей. В ночь на понедельник, 6 мая, грузовик с цистерной топлива перекинулся на железнодорожном переезде на автодороге RN1 неподалеку от международного аэропорта имени Амани Диори, который расположен рядом с нигерийской столице.

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