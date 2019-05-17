Нападение на военных в Нигере: десятки погибших, ответственность взяло ИГ

Как сообщается в издании, во вторник в регионе Тиллабери колонна нигерийских военных попала в засаду террористов. Силовики как раз преследовали боевиков, предположительно совершили нападение на тюрьму, расположенную в 50 километрах к северу от нигерийской столицы Ниамей. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В юго-западной регионе Нигера Тиллабери в последние годы регулярно происходят столкновения между нигерийскими силовиками и боевиками, которые прибывают в Нигер из соседних стран Мали и Буркина-Фасо.

ЕС в рамках миссии EUCAP проводит обучение военных Нигера.

Как сообщал УНН, в глобальном индексе человеческого развития за 2017, составленном аналитиками Программы развития ООН (ПРООН), Нигер занимает последнее, 189 место в этом рейтинге. Эти данные были опубликованы в сентябре 2018 года.

Напомним, по меньшей мере 58 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в столице Нигера, городе Ниамей. В ночь на понедельник, 6 мая, грузовик с цистерной топлива перекинулся на железнодорожном переезде на автодороге RN1 неподалеку от международного аэропорта имени Амани Диори, который расположен рядом с нигерийской столице.