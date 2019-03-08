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Напад на поліцейського у Дніпрі: стали відомі деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Мешканець Дніпра напав на патрульного, коли поліція прибула на виклик про домашнє насилля, що надійшов від дружини нападника. В правоохоронних органах УНН повідомили деталі інциденту, що призвів до застосування зброї з боку патрульного.

Коли поліцейські прибули на виклик, то на одного з них кинувся господар будинку. Чоловік був озброєний ножем та шампуром. Поліцейський був змушений оборонятися та застосував табельну вогнепальну зброю, поранивши нападника в живіт та передпліччя.

Потерпілого госпіталізували. Проводиться перевірка правомірності застосування зброї патрульним.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі чоловік побив свою дружину і напав з ножем на поліцейського, який прибув на виклик.

Нагадаємо, в Одеській області нетверезий чоловік вдарив поліцейського, який проводив слідчо-розшукові заходи, і нацькував на нього собаку.

Українські Національні Новини

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