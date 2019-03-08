Нападение на полицейского в Днепре: стали известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Житель Днепра напал на патрульного, когда полиция прибыла на вызов о домашнем насилии, поступившем от жены нападающего. В правоохранительных органах сообщили УНН детали инцидента, приведшего к применению оружия со стороны патрульного.
Когда полицейские прибыли на вызов, то на одного из них бросился хозяин дома. Мужчина был вооружен ножом и шампуром. Полицейский был вынужден обороняться и применил табельное огнестрельное оружие, ранив нападавшего в живот и предплечье.
Пострадавшего госпитализировали. Проводится проверка правомерности применения оружия патрульным.
Как сообщал УНН, в Днепре мужчина избил свою жену и напал с ножом на полицейского, который прибыл на вызов.
Напомним, в Одесской области нетрезвый мужчина ударил полицейского, который проводил следственно-розыскные мероприятия, и натравил на него собаку.