Напад на АЗС на Черкащині: стали відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Невідомі в масках напали на АЗС, яка розташована на 206 км автодороги “Київ — Знам’янка” Смілянського району, Черкаської області. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Троє невідомих в масках напали на АЗС. Нападники були озброєні помповою рушницею з якої здійснили два постріли, поранивши працівника станції. Після цього нападники забрали гроші у сумі 25 тисяч гривень і зникли у невідомому напрямку.
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Працівник АЗС був госпіталізований.
Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій).