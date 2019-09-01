Нападение на АЗС в Черкасской области: стали известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Неизвестные в масках напали на АЗС, расположенную на 206 км автодороги "Киев - Знаменка" Смоленского района Черкасской области. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Трое неизвестных в масках напали на АЗС. Нападавшие были вооружены помповым ружьем с которого произвели два выстрела, ранив работника станции. После этого нападавшие забрали деньги в сумме 25 тыс. гривен и скрылись в неизвестном направлении.
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Работник АЗС был госпитализирован.
Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой).